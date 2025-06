La Triestina evita il fallimento in zona Cesarini

In un finale di partita mozzafiato, la Triestina respinge l’ultimo assalto del fallimento e si salva in extremis. Con i tifosi già rassegnati all’addio alla serie C, la storica società biancorossa ha trovato la forza di reagire: poche ore prima della scadenza, sono arrivati i fondi necessari per pagare gli stipendi e presentare la fideiussione. Una vittoria che riaccende la speranza e ribadisce il valore della passione calcistica.

AGI - All'ultimo minuto, in sostanza in zona Cesarini, quando i tifosi già intravvedevano il fallimento societario e l'umiliazione di scomparire perfino dalla serie C, la storica società della Triestina si è salvata: a poche ore dalla mezzanotte, quando era fissata la scadenza, sono arrivati i soldi per pagare gli stipendi e ottenere la fideiussione, e inviare la documentazione per l'iscrizione al campionato. "Us Triestina Calcio 1918 - si legge in una nota - comunica di aver depositato in data odierna tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere l'iscrizione al campionato di Serie C 202526, unitamente a tutti gli adempimenti normativi e finanziari richiesti dal sistema Licenze Nazionali". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Triestina evita il fallimento in "zona Cesarini"

