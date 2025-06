la tragedia a carassai incidente mortale mentre va al lavoro addio ad andrea grima

Una tragedia sconvolge Carassai: Andrea Grima, 49 anni, perso in un terribile incidente mentre si recava al lavoro. Responsabile della filiale Bcc del Piceno, uomo stimato e amato dalla comunitĂ , lascia una famiglia distrutta e un vuoto incolmabile. La sua dedizione e il suo sorriso rimarranno impressi nei cuori di chi lo conosceva. Un lutto che ci invita a riflettere sulla fragilitĂ della vita e sulla preziositĂ di ogni momento.

Tragedia a Carassai dove in un terribile schianto stradale ha perso la vita Andrea Grima, 49 anni, originario di Termoli, residente con la famiglia in localitĂ Borgo Miriam di Offida. L’uomo si stava recando a lavoro: era il responsabile della filiale Bcc del Piceno di Ortezzano ed ha lasciato la moglie e due bambini in tenera etĂ . Lavorava nell’istituto di credito da circa 16 anni e da tempo era il responsabile della filiale lungo la Valdaso. Grande cordoglio nei vertici e tra i colleghi della Bcc del Piceno. L’incidente è accaduto poco dopo le 8 di ieri mattina lungo la strada provinciale 22 che da Cossignano-Carassai conduce sulla Valdaso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it