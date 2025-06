la tradizione costa cara: la festa di San Gerardo e le ciliegie a peso d’oro. Chissà cosa direbbe il santo dei Tintori, affacciandosi a questa celebrazione, dove le ciliegie arrivano a costare tra gli 8 e i 13 euro al chilo. Forse, per un dono speciale al sacrestano, avrebbe scelto un frutto diverso. Ma senza le bancarelle con le ciliegie, la statua nel Lambro e le celebrazioni, “ho…”.

Chissà cosa direbbe San Gerardo dei Tintori affacciandosi alla “sua” festa, dove le ciliegie costano da 8 a 13 euro al chilo. Magari per offrire un dono al sacrestano che gli permise di rimanere in chiesa a pregare avrebbe scelto un altro frutto. Eppure, non è San Gerardo a Monza senza le bancarelle con le ciliegie, la statua del santo nel Lambro e le celebrazioni nella parrocchia dedicata al copatrono di Monza insieme a San Giovanni. "Ho comprato le ciliegie - dice una signora - è la tradizione. Non si è monzesi se non si festeggia San Gerardo". Non mancano i prodotti enogastronomici e di artigianato nella zona di via San Gerardo e largo Esterle, con le modifiche alla viabilità previste per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it