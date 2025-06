La telefonata Xi – Trump la lite con Musk e l’Isis a Gaza

La telefonata tra Xi Jinping e Trump, avvenuta subito dopo quella con Putin, rivela un tentativo strategico di ristrutturare l’ordine mondiale disturbato dagli squilibri post-11 settembre e dal declino dell’unipolarismo. Questa sequenza di incontri mette in luce la complessità delle dinamiche geopolitiche odierne, dove ogni mossa sembra finalizzata a ridisegnare gli equilibri globali, tra tensioni, alleanze e sfide emergenti. La scena internazionale si muove rapidamente: cosa ci riserva il futuro?

Non è un caso che la telefonata tra Trump e Xi Jinping sia avvenuta il giorno successivo a quella tra il presidente americano e Putin. Tale tempistica, infatti, palesa quanto abbiamo scritto più volte, cioè che la presidenza Trump si pone come obiettivo quello di ristabilire quell’ordine mondiale che l’aggressività Usa post-11 settembre, successiva e necessitata dalla crisi del momento unipolare post ’89, ha devastato. La telefonata Xi – Trump. Certo, in ballo c’era la questione dei dazi, ma ciò appartiene alla cronaca e alle banali controversie tra potenze, oltre che alle direttrici dell’amministrazione Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La telefonata Xi – Trump, la lite con Musk e l’Isis a Gaza

