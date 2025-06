La strana coppia Meloni e Macron

Comune: rispetto. La loro stretta di mano celava più di quanto si potesse immaginare, un messaggio che sfida le apparenze e apre nuovi orizzonti nel panorama europeo. Ma cosa ha davvero portato questa "strana coppia" a trovare un’intesa inaspettata? Scopriamolo insieme.

Meloni e Macron, lo avete visto, si sono incontrati a Roma, martedì scorso, e alla fine di un lungo colloquio, senza conferenza stampa, hanno vergato un comunicato che ha fatto notizia per le ragioni sbagliate. Meloni e Macron vivono in dimensioni diverse, parlano linguaggi differenti, faticano a comprendersi, ma in quel comunicato hanno trovato una chiave sorprendente per andare d'amore e d'accordo, all'insegna di una parola d'ordine poco sovranista: l'europeismo. Il cuore del messaggio del comunicato congiunto è legato a un sostegno condiviso a una “Europa più sovrana”, che implica non il ritorno alle sovranità nazionali, ma la costruzione di una sovranità condivisa, e per farlo Macron e Meloni hanno sostenuto la necessità di rafforzare l’autonomia strategica europea in settori chiave: difesa comune, competitività industriale, energia, intelligenza artificiale, spazio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La strana coppia Meloni e Macron

