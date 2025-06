La storia di Lucia | 90 giorni di ospedale 21 placche di titanio sul volto e il mio ex è libero

La storia di Lucia è un racconto di sofferenza e resilienza che scuote le coscienze. Dopo 90 giorni di ospedale, con 21 placche di titanio sul volto, e nonostante abbia subito maltrattamenti per 17 anni, il suo ex rimane libero. È una realtà complessa e dolorosa, che ci invita a riflettere sulla giustizia e sulla tutela delle vittime. Lucia regna, ferita ma ancora forte, pronta a ricominciare...

È stata massacrata dal suo ex rimasto libero dopo la sua denuncia. Lui è stato condannato a un anno e mezzo di prigione e quindi non andrà in carcere. Nonostante lei abbia subito maltrattamenti per 17 anni. E alla fine lui le abbia «preso la testa e l’ha sbattuta contro il marmo. Quando ero a terra mi ha spaccato la faccia a calci. Mi sono risvegliata in ospedale. La prognosi era di 90 giorni». Lucia Regna, 44 anni e due figli, ha il volto ricostruito con 21 placche di titanio e il nervo oculare leso in maniera permanente dopo il pestaggio dell’ex avvenuto il 28 luglio 2022. A Elisa Sola su La Stampa racconta che adesso ha paura di morire. 🔗 Leggi su Open.online

