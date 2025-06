La storia della prostituta che seduce il funzionario e gli porta via la casa

Una storia avvincente di inganni e manipolazioni che mette in luce le oscure trame di una donna che, con astuzia e seduzione, ha sottratto un patrimonio a un anziano funzionario. Roxana Alexandra Sibu, condannata per circonvenzione di incapace, ha orchestrato un piano che ha lasciato senza fiato la cronaca giudiziaria. La vicenda si svelerĂ fino alle sue ultime sorprendenti rivelazioni.

Roxana Alexandra Sibu, nata nel 1987, è stata condannata ieri a piazzale Clodio a due anni e otto mesi per circonvenzione di incapace. L'"incapace" è un ex dipendente del ministero dell'Interno 74enne. Secondo l'accusa l'imputata si è fatta sposare e si è fatta donare un appartamento. Facendo credere all'anziano di essere padre di un bambino nato del 2015. Che in realtĂ la donna aveva concepito con un connazionale. Ma che alla fine veniva mantenuto economicamente proprio dal 74enne. La sentenza. La storia comincia nel 2010 e va avanti fino al 2017. Quando alcuni colleghi di Enzo S. Hanno compreso la situazione e l'hanno aiutato.