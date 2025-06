La storia del Frankenstein l’è on colossal

un modo innovativo e coinvolgente, che unisce musica, teatro e passione. Non perdete l’occasione di assistere a questa straordinaria produzione che trasporta il pubblico in un viaggio tra emozioni e creatività, celebrando il mito di Frankenstein come mai prima d’ora. Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza unica e indimenticabile!

e Fabio Wolf Ué tosann e bagaj, ghe semm! L’è ’rivaa el gran dì del debutt de “The Mary Shelley Picture Show“ (nella foto di Laila Pozzo il cast) in sul prestigios palch de la Sala Shakespeare del Teater Elfo Puccini. Giovedì 12 e venerdì 13, ai 19.30 or, el va in scena on colossal teatral-musical che l’è on event minga de perd: 80 attor de different etaa, abilitaa, provenienza vegnen de la periferia a portà la famosa storia del Frankenstein in d’ona manera noeuva e stralunada. El test l’è de la Francesca Sangalli, la regia de la Marta che, iuttada de la Chiara Barlassina, l’ha faa anca tutt’i allestiment e i costumm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

