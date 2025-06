La stoccata di Meloni | Qualcuno a sinistra parla di isolamento noi rafforziamo l' Italia nel mondo

Mentre le voci di isolamento si rincorrono a sinistra, Giorgia Meloni risponde con determinazione e visione: "Noi rafforziamo l’Italia nel mondo". La premier sottolinea il nostro ruolo di protagonista internazionale, impegnata in azioni concrete per restituire alla Nazione il prestigio che merita. In un contesto globale complesso, la sua leadership si fa sentire chiara e decisa, dimostrando che il vero progresso nasce dalla volontà di proiettare l’Italia verso il futuro.

"Mentre qualcuno a sinistra parla di 'isolamento', noi continuiamo a lavorare per rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo. Una grande Nazione, a cui vogliamo restituire il posto da protagonista che merita". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, che posta anche un video di due minuti. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La stoccata di Meloni: "Qualcuno a sinistra parla di isolamento, noi rafforziamo l'Italia nel mondo"

