La SPAL non si iscrive alla prossima Serie C? Il comunicato della proprietà | Non possiamo iscriverci ma non siamo falliti

La SPAL, storica protagonista del calcio italiano, ha annunciato con rammarico che non si iscriverà alla prossima Serie C 2025-2026. Un comunicato ufficiale chiarisce le ragioni di questa difficile decisione, sottolineando che non si tratta di un fallimento ma di una scelta dettata da condizioni economiche e organizzative. Una pagina complessa per il club ferrarese, che ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con la speranza di tornare presto in alto.

La SPAL non si iscrive alla prossima stagione di Serie C: il comunicato della società estense sulla situazione attuale del club La SPAL non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C 2025-2026. Il club ferrarese, dopo numerosi tentativi di trovare soluzioni per garantire la continuità, ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che le condizioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - La SPAL non si iscrive alla prossima Serie C? Il comunicato della proprietà: «Non possiamo iscriverci, ma non siamo falliti»

La #Covisoc vede e provvede...eccetto quando si tratta della squadra di Stato. Con la #Pignorattese tutti zitti per salvaguardare il proprio posto di lavoro. #LegaPro #SerieC #Spal #Inter #Anala #LadriDal1908 #FinoAlTribunale #FallitiDal1908 Partecipa alla discussione

La situazione della SPAL è grottesca. Gravina ha le grandissime colpe di quello che sta succedendo a questa società, nel non aver fermato Tacopina (che si vedeva anni luce fosse un falso alla Manenti) e in tutta la Serie C con sempre più società che fallisco Partecipa alla discussione

