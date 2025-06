La sinistra in piazza per Gaza infrange il silenzio? Le differenze con i beceri escamotage della destra

atto di coraggio e unità che sfida il silenzio assordante delle élite. La piazza si anima, rompendo le barriere della retorica e affermando con forza il diritto alla pace, alla giustizia e alla solidarietà. È un richiamo potente a non lasciarsi conquistare dalla paura e dall’indifferenza, ma a riscoprire la forza di una sinistra autentica, capace di ascoltare e rappresentare le voci di chi soffre. Un gesto simbolico di grande presa popolare, un…

Mentre tra le élite neoliberali ferve un educato dibattito sull’uso appropriato o meno della parola “ genocidio ” per descrivere l’orrore quotidiano che si consuma a Gaza, la sinistra italiana prova, forse per la prima volta da tempo, a fare qualcosa “di sinistra”: una manifestazione, anzi due, per dare voce alla gente comune, che chiede a gran voce una sola cosa, e cioè che la mattanza finisca. Un gesto simbolico di grande presa popolare, un tentativo di tornare a parlare alla propria base su un tema cruciale: la pace, i diritti, l’umanità. Su questo terreno la sinistra democratica e quella radicale – pur con distinguo e sensibilità differenti – si ritrovano a condividere lo spazio pubblico, tra l’urgenza di dire qualcosa e quella, non meno presente, di raccogliere consenso alla vigilia del referendum dell’8-9 giugno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La sinistra in piazza per Gaza infrange il silenzio? Le differenze con i beceri escamotage della destra

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sinistra Gaza Piazza Infrange

Gaza, la sinistra per entrare chiede aiuto a Meloni: farsa completa - Una farsa completa: mentre gruppi e esponenti di sinistra a Gaza chiedono aiuto a Meloni, molti tornano al valico di Rafah per denunciare la crisi palestinese.

La sinistra in piazza per Gaza infrange il silenzio? Le differenze con i beceri escamotage della destra - Incredibile ma vero, anche la sinistra prova a parlare "alla pancia del popolo" su Gaza. Infrangendo il silenzio pre-referendum? Sì, ma le differenze con la ... Da lettera43.it

Schlein e Conte in piazza per Gaza, mentre la sinistra si divide tra polemiche e timori di infiltrazioni - Elly Schlein , segretaria del Pd, ha spiegato le ragioni della manifestazione odierna a Roma , sottolineando come la mobilitazione nasca da un percorso parlamentare culminato in una mozione unitaria. Secondo informazione.it

La sinistra in piazza per Gaza, ma i palestinesi in Italia: "Non ci hanno coinvolto, è solo marketing politico" - Ieri a Milano si è svolta l'iniziativa di Italia Viva e Azione dal titolo 'Due popoli, due Stati, un destino' al Teatro Parenti, dove sono comparse scritte antisemite. Episodio che ha avuto ... Lo riporta msn.com

All in the Dark by J. S. le Fanu A Haunting Tale of Mystery and Suspense