La sindaca di Perugia alla manifestazione per Gaza | Serve uno stop immediato al massacro la pace nasce dalla giustizia

partecipazione un atto di solidarietà e di impegno per un futuro di giustizia e pace. La sua voce si unisce a quella di migliaia di cittadini che chiedono con forza un immediato stop al massacro e il rispetto dei diritti fondamentali del popolo palestinese, perché solo attraverso la giustizia possiamo costruire una vera pace.

"Oggi eravamo migliaia in piazza a Roma per chiedere uno stop immediato al massacro a Gaza e per affermare un principio semplice quanto fondamentale: libertà e dignità per il popolo palestinese". Con queste parole, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha partecipato alla manifestazione nazionale per la pace in Medio Oriente, lanciando un messaggio forte e chiaro a istituzioni italiane e internazionali. Ferdinandi ha definito la sua presenza alla manifestazione "una scelta, una presa di posizione", ribadendo l'identità di Perugia come "città della pace" che non può restare indifferente di fronte a una tragedia che, ha detto, "ferisce profondamente la coscienza collettiva".

