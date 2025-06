La sfida Wagner per Santa Cecilia?

La sfida Wagner per Santa Cecilia si arricchisce di un nuovo capitolo, con il logo stilizzato del carapace dell’Auditorium che simboleggia la nostra casa, e un claim che incarna l’essenza della musica: “classica, presente, eterna”. Con Daniel Harding al timone, alla sua seconda stagione come direttore musicale, l’orchestra si prepara a regalare spettacoli indimenticabili, inaugurando un periodo di innovazione e tradizione che promette di emozionare il pubblico in ogni occasione. Un’apertura che segna un nuovo inizio, lasciando il segno nel cuore di tutti.

Nuovo logo: il carapace dell'Auditorium stilizzato ("perché questa è prima di tutto la nostra casa", dice il presidente-sovrintendente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia). Un claim – "classica, presente, eterna" – riferito ovviamente alla musica in programma. Un impegno quasi a tempo pieno di Daniel Harding, alla sua seconda stagione da direttore musicale, che sarà sul podio per otto produzioni e tre tour internazionali. Un'inaugurazione che sposta un po' più in alto l'asticella della ormai consueta sfida sinfonico-operistica e che trasfigurerà in parte la sala di Santa Cecilia con un' esecuzione in forma scenica della "Valchiria" di Richard Wagner.

