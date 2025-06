La sfida dello chef Donvito investe e riapre ‘Le zie’

Una rinascita che emoziona e porta nuova vita nel cuore di Carrara: il ristorante ‘Le Zie’ torna a splendere sotto una luce fresca e innovativa. Con l’esperienza dello chef Daniele Donvito, noto per la sua creatività e passione, e l’atmosfera intima del locale, questa sfida si trasforma in un’occasione unica di riscoperta gastronomica. Un luogo dove tradizione e modernità si incontrano, pronto a deliziare i palati e riaccendere il centro storico.

Carrara, 7 giugno 2025 – Riapre il ristorante delle Zie in piazza del Duomo, chiuso da anni. Lì dove si era spenta una luce se ne riaccenderà un'altra per tenere vivo il centro storico. Si chiamerà 'Le follie di Ciccio', avrà circa 2528 posti dentro e un ampio dehors fuori da una quarantina di coperti. Gestore e chef Daniele Donvito di Bergamo, 52 anni, che con l'aiuto chef Sasha proporrà piatti della cucina carrarina e piatti tipici del Nord Italia. "Conoscevo questa zona perché ci sono sempre venuto in vacanza, prima coi miei genitori poi con gli amici: Marina di Carrara, Marina di Massa, Marina di Pietrasanta, me le sono girate tutte e sono stato in un sacco di hotel e di appartamenti".