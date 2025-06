La sera in cui Musk e Trump hanno reso Twitter di nuovo grande

La sera in cui Musk e Trump hanno rimesso Twitter al centro del dibattito globale è stata un evento epocale, la più grande serata dal 2007, anno di nascita di questa piattaforma. Tra rivelazioni, schermaglie e colpi di scena, si è respirata un’aria di rivoluzione digitale e politica. Chi sono i cugini servili di questi due protagonisti? E cosa ci aspetta dopo questa notte di fuochi d’artificio? Preparatevi a scoprirlo tra qualche istante.

Chiunque sia stato vivo e senziente negli ultimi vent'anni ha pensato a "Avenue Q" e ha pensato a "Succession". Io ho pensato a una terza cosa, ma ve la dico tra un po'. Prima dobbiamo parlare della più gran serata dal 2007, cioè da quando ci siamo iscritti a Twitter. Della sera in cui tra l'Elon e il Donald son cominciati a volare gli stracci. Chi è il cugino servile di Musk? Chi è il cugino servile di Trump? Mi comparivano davanti gli stracci volanti e tutti i commenti, e pensavo a quella scena della terza stagione di "Succession", in quella puntata in cui il povero Kendall è convinto di poter fottere il papà, e parla con una giornalista (pranzano in un tavolo al centro d'un ristorante, perché in quella serie lì sapevano fare il loro lavoro, e sapevano che c'è solo un'occasione in cui un ricco non si fa dare un tavolo defilato, ed è quella in cui farsi vedere è il modo per vincere una guerra dei nervi).

