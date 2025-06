La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta allo stadio Maradona di Napoli | l’ordine delle canzoni

Preparati a vivere un’esperienza unica: questa sera, sabato 7 giugno 2025, Sfera Ebbasta conquista il palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, portando l’energia dei suoi successi direttamente sotto il Vesuvio. Dopo due sold-out a Milano, il re dell’urban torna a sorprendere con una scaletta esclusiva, fatta di hit che hanno fatto ballare milioni di fan. Scopri con noi l’ordine delle canzoni e lasciati trasportare dal ritmo irresistibile di Sfera!

Questa sera, sabato 7 giugno 2025, Sfera Ebbasta esordisce sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dopo aver conquistato due sold-out allo stadio San Siro di Milano. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Sfera Ebbasta, già visti durante il tour nei palazzetti 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sfera Ebbasta Stadio Maradona

Il rifiuto di Salmo e la risposta di Sfera Ebbasta - Nel panorama musicale italiano, il recente scambio di opinioni tra Salmo e Sfera Ebbasta solleva interrogativi su coerenza e opportunità.

Sfera Ebbasta approda allo stadio Maradona con il suo tour. Sabato 7 giugno lo show del rapper #ANSA Partecipa alla discussione

La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta allo stadio Maradona di Napoli: l’ordine delle canzoni - Questa sera, sabato 7 giugno 2025, Sfera Ebbasta esordisce sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dopo aver conquistato due sold-out ... Come scrive fanpage.it

Concerto stadio Maradona Sfera Ebbasta, ma 50 Cent a Napoli resta un mistero - Napoli epicentro, se non capitale del rap italiano, del rap in Italia. All’indomani dei quarantamila del Maradona per Luca, alla vigilia dei quarantamila attesi stasera al Maradona per ... Segnala ilmattino.it

Sfera Ebbasta approda allo stadio Maradona con il suo tour - Sabato 7 giugno Sfera Ebbasta calcherà per la prima volta il palco dello stadio Diego Armando Maradona. (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Sfera Ebbasta a Napoli Stadio MARADONA