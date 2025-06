La scaletta del concerto 2025 di Dua Lipa agli I-Days di Milano | l’ordine delle canzoni

Preparati a vivere un appuntamento indimenticabile con Dua Lipa agli I Days di Milano! Questa sera, sabato 7 giugno 2025, la star britannica salirà sul palco dell'Ippodromo Snai La Maura alle 20.45, portando energia, emozioni e le sue hit più amate. Ecco la possibile scaletta delle canzoni che ci farà ballare tutta la notte, tra cui Houdini, Training Season e Don't Start Now. Continua a leggere e scopri tutte le sorprese!

Questa sera, sabato 7 giugno 2025, Dua Lipa si esibirà all'Ippodromo Snai La Maura di MIlano a partire dalle ore 20.45. Qui la scaletta delle canzoni con le quali l’artista potrebbe esibirsim, tra queste Houdini, Training Season e Don't start now. 🔗 Leggi su Fanpage.it

