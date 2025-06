La Santa Casa accoglie 700 musicisti per il Giubileo della Bande musicali

Loreto si prepara ad accogliere un evento straordinario: oltre 700 musicisti, provenienti da tutta la regione, si riuniranno domani per il Giubileo regionale delle Bande Musicali. Un’occasione unica che celebra l’arte, la tradizione e la spiritualità in un contesto ricco di storia e emozioni. In questo scenario suggestivo, le note delle bande risuoneranno nel cuore della città , unendo comunità e cultura in un momento di grande valore simbolico.

Loreto accoglie domani oltre 700 musicisti in occasione del Giubileo regionale delle Bande Musicali, un evento unico a livello nazionale, che vedrĂ la partecipazione di oltre 35 bande musicali provenienti da tutta la regione. Una manifestazione che unisce arte, tradizione e spiritualitĂ e che si svolgerĂ nel cuore della cittĂ , in uno scenario di grande suggestione e valore simbolico, organizzato in collaborazione tra Comune di Loreto-Assessorato alla Cultura e Turismo, Anbima Marche apse la Delegazione pontificia del Santuario della Santa Casa, con il patrocinio della Regione Marche. Prima il corteo e poi alle 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: Musicali Bande Santa Casa

Giubileo delle Bande Musicali, nove bande sfilano per le strade di Genova - Il Giubileo delle Bande Musicali di Genova si prepara a festeggiare la sua ricchezza culturale con un evento straordinario.

La Santa Casa accoglie 700 musicisti per il Giubileo della Bande musicali - Loreto accoglie domani oltre 700 musicisti in occasione del Giubileo regionale delle Bande Musicali, un evento unico a livello nazionale, che vedrà la partecipazione di oltre 35 bande musicali proveni ... Scrive msn.com

Giubileo Bande Musicali: in Sicilia una esperienza che unisce fede, tradizione e folklore - Sabato dalle 8 alle 18 si terranno i pellegrinaggi organizzati alla Porta Santa della ... i propri strumenti musicali e uniformi caratteristiche. Durante il percorso le bande partecipanti si ... agensir.it scrive

Tre bande musicali per Santa Restituta a Lacco Ameno oggi in festa col pontificale del Vescovo Villano e la grande processione con sbarco a Casamicciola - In questa fausto Sabato 17 di maggio 2025, in cui la Chiesa isolana ed in particolare quella di Lacco Ameno ancora vivono la bellezza della peregrinatio della Santa nel recente ... Casamicciola ... Segnala ilgolfo24.it

Massimo Ranieri in Concert - arr. S. De Palma - Banda Musicale P. Mandanici Barcellona P.G. (ME)