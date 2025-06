La Regione siciliana stanzia 250 mila euro ai Comuni plastic free Tra i destinatari anche Santa Teresa di Riva

Regione Siciliana pronta a fare la differenza contro la plastica monouso: con un aumento significativo di fondi, passa da 100.000 a ben 250.000 euro per sostenere i Comuni Plastic Free nel 2024. Tra i destinatari anche Santa Teresa di Riva, simbolo di un impegno crescente verso la tutela del nostro ambiente. Questi investimenti rappresentano un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e libero dalla plastica. La lotta inizia ora, e il cambiamento è a portata di mano.

La Regione Siciliana per l’anno 2024 ha previsto un riparto di 250.000 euro a favore dei Comuni riconosciuti come Plastic Free, in netto aumento rispetto ai 100.000 euro stanziati nel 2023. Lo scorso anno, i fondi regionali furono assegnati a due soli Comuni, Favara (Agrigento) e Roccalumera (Messina), che ricevettero 50.000 euro ciascuno per finanziare interventi ambientali. Nel 2024, invece, la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Regione siciliana stanzia 250 mila euro ai Comuni plastic free. Tra i destinatari anche Santa Teresa di Riva

