La reazione di Angelo Duro sulle tasse non pagate il post che esalta i fan | Così Chiara Ferragni si sarebbe salvata

Ha scosso il mondo dello spettacolo e diviso i fan: Angelo Duro, noto per il suo stile diretto e senza filtri, risponde con ironia e sdegno alle accuse di evasione fiscale. La sua reazione ha acceso un dibattito su valori e percezioni nel nostro Paese, dimostrando ancora una volta che le star più amate sono anche le più schiette. Questa vicenda mette in luce quanto sia importante affrontare con trasparenza tematiche delicate come quelle fiscali.

«Ma per chi mi avete preso?» scrive Angelo Duro sui social commentando la notizia di una sua presunta evasione fiscale. «Vi pare che mi metto a evadere per una cifra così ridicola?», aggiunge il comico siciliano col solito tono sprezzante. Secondo Repubblica, il comico avrebbe evaso l’Irpef per circa 150 mila euro. Su di lui ci sarebbe un’indagine della procura di Roma, dopo un controllo amministrativo dell’Agenzia delle Entrare. Una vicenda che Duro, a modo suo, prova a smentire. La risposta di Angelo Duro sull’evasione al fisco. «Non ho mai fatto beneficenza in vita mia. E mai la farò – scrive in un post Angelo Duro – Ma la beneficenza allo Stato sì. 🔗 Leggi su Open.online

L’accusa ad Angelo Duro: «Ha evaso l’Irpef per 150 mila euro» - L’accusa a Angelo Duro scuote il mondo dello spettacolo: secondo la procura di Roma, il celebre comico avrebbe evaso 150 mila euro di Irpef nel 2023.

