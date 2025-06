La rabbia di un’amica | Una morte annunciata Mi disse di uno schiaffo

La storia di Sueli Barbosa e della sua amica rivela una dolorosa realtà nascosta dietro l’apparenza. Un gesto violento, percepito inizialmente come un episodio isolato, può nascondere ben altro: una relazione tossica che, se non affrontata, può trasformarsi in tragedia. La testimonianza di chi ha visto da vicino il dolore e la paura ci invita a riflettere sull’importanza di intervenire prima che sia troppo tardi.

"Era una morte annunciata". A dirlo è un’amica ed ex collega di lavoro di Sueli Barbosa, che ha lavorato con lei all’ospedale Gaetano Pini tra il 2020 e il 2023. "Una volta mi raccontò che Michael le aveva tirato uno schiaffo perché non gli piaceva la camicetta che indossava. Io le dissi che doveva lasciarlo, perché quel gesto era già una violenza. L’anticamera di qualcosa di più serio. Ma lei era innamorata, forse pensava di poterlo cambiare. Era un’anima pura. Sfido chiunque, nel mondo, a trovare qualcuno che possa parlare male di lei: non c’è". Conosce Michael Pereira? "L’ho visto solo un paio di volte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rabbia di un’amica: "Una morte annunciata. Mi disse di uno schiaffo"

In questa notizia si parla di: Amica Morte Annunciata Schiaffo

Omicidio Stefania Camboni a Fregene, l'amica parla del rapporto coi figli e del dolore per la morte del marito - L'omicidio di Stefania Camboni, avvenuto a Fregene, ha scosso la comunità. Un'amica della vittima condivide dettagli toccanti sul rapporto di Stefania con i suoi figli e il profondo dolore per la perdita del marito.

La rabbia di un’amica: "Una morte annunciata. Mi disse di uno schiaffo" - Parla un’ex collega di Sueli Barbosa, che ha conosciuto anche Pereira "Mi auguro che lui soffra come lei: era pura, non meritava di finire così". Si legge su ilgiorno.it

Strage di Cisterna, parla un'amica: "Una morte annunciata" - L'amica non ha voluto farsi riprendere; questa la sua testimonianza: "Questa è una morte annunciata, lei aveva terrore del marito. Tutti lo sapevano, i colleghi, tutti, ma nessuno ha preso ... Segnala notizie.tiscali.it

Litiga con l'amico, gli dà uno schiaffo e lo uccide: condannato a 12 anni per omicidio -Foto - La morte di Iraci avvenne la notte del 25 marzo 2016: i due erano usciti per trascorre una serata insieme a un terzo amico. Al momento di tornare a casa era scoppiata una banale lite al termina ... Lo riporta leggo.it

Passa davanti ad un Maranza mentre scatta una foto: diverbio in metro