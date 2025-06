La protesta dei sindaci sul lungolago di Como

Svuotare l'acqua dal lungolago con i secchi: la provocazione messa in atto oggi dai sindaci di Torno, Blevio, Nesso e Pognana Lario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La protesta dei sindaci sul lungolago di Como

I sindaci della Lariana prendono il secchio per svuotare il lungolago allagato: protesta simbolica contro Rapinese - I sindaci della lariana prendono il secchio per svuotare il lungolago allagato. Questa mattina, un gesto simbolico ma carico di significato ha unito le amministrazioni locali contro la mancanza di interventi efficaci, protestando contro le criticità causate dalla gestione dell'emergenza.

Como, arriva la protesta dei sindaci della Lariana: in delegazione a svuotare l’acqua del lago con i secchi….. - Quattro primi cittadini ai nostri microfoni, si unisce anche quello di Faggeto:"Ogni cosa va fatta per fare capire che non si può andare avanti così". Le loro parole qui ... Come scrive ciaocomo.it

Lungolago allagato. La risposta dei sindaci a Rapinese, in piazza armati di secchiello: “Ma Como non vuole collaborare” - Lungolago allagato, non è tardata ad arrivare la risposta dei sindaci del lago, alle provocazioni lanciate ieri sera dal sindaco ... Riporta espansionetv.it

La protesta dei sindaci contro Rapinese: vuotano la piazza con i secchielli - Clamorosa manifestazione di un gruppo di amministratori dopo le parole del collega del capoluogo ... Da laprovinciadicomo.it

