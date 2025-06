La prossima settimana parte il cantiere della nuova questura

La prossima settimana segna l'inizio di un nuovo capitolo per Marghera: partiranno i lavori per la costruzione della sua nuova questura. Un progetto che, insieme ad altri interventi immobiliari, trasformerà profondamente il volto di questa zona, portando innovazione e miglioramenti concreti alla sicurezza e alla qualità della vita dei cittadini. È l’inizio di un cambiamento atteso e importante per la comunità veneziana...

Inizierà dalla prossima settimana la cantierizzazione dell'area della nuova sede della questura di Marghera. Lo annuncia la Città metropolitana di Venezia, competente per l'opera che - assieme ad altri progetti immobiliari - cambierà significativamente l'aspetto di questa porzione della città . 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - La prossima settimana parte il cantiere della nuova questura

