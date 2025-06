La Promessa Puntate Spagnole | Chi Sta Avvelenando Eugenia?

Nelle prossime puntate de La Promessa, il mistero si infittisce: chi sta avvelenando Eugenia e quale oscuro disegno si nasconde dietro il suo malessere? La tensione monta tra i personaggi, mentre le indagini si fanno più intense. L’ipotesi di un’azione criminale segreta apre un nuovo capitolo di suspense. Riusciranno gli abitanti della tenuta a scoprire la verità prima che sia troppo tardi?

Le condizioni di Eugenia destano sempre più preoccupazione a La Promessa. La pressione psicologica a cui è sottoposta finisce per provocarle una nuova crisi, che allarma l'intera tenuta. Tra i sospetti si fa largo l'ipotesi che dietro il suo malessere possa esserci anche l'effetto di qualche sostanza somministrata di nascosto, ma nessuno per ora riesce a capire cosa stia realmente accadendo. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate della soap opera La Promessa.

