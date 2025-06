La Promessa Anticipazioni Spagnole | Catalina rischia di morire di parto e con lei suo figlio!

Le anticipazioni spagnole di "La Promessa" sono ricche di tensione e emozione: Catalina si trova a fronteggiare un parto complicato, mettendo a rischio la sua vita e quella del suo bambino. Quali drammi e colpi di scena attendono i protagonisti nelle prossime puntate trasmesse su Rete4? Scopriamo insieme come si svilupperà questa drammatica vicenda, pronta a catturare il cuore degli spettatori.

Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo Catalina affrontare un parto molto difficile. La marchesina e suo figlio rischieranno di morire. Scopriamo insieme cosa succeder√† negli episodi della Soap, presto in arrivo su Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina rischia di morire di parto e con lei suo figlio!

