La Promessa anticipazioni 8 giugno | Jana sfida Don Alonso e Cruz Catalina lascia libero Pelayo

Prepariamoci a un'altra emozionante puntata de "La Promessa" in onda domani su Rete 4 alle 19:40! Tra sfide appassionanti, decisioni cruciali e colpi di scena a Cordova, i protagonisti si trovano al centro di scelte che cambieranno il loro destino. Con anticipazioni intriganti e momenti di forte tensione, questa puntata promette di tenere con il fiato sospeso gli amanti della soap. Non perdere l’appuntamento: la soap spagnola ti aspetta!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Don Rómulo e Pia visitano Manuel in carcere, Catalina prende una decisione importante. La Promessa torna su Rete 4 domani, domenica 8 giugno, alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana rifiuta l'offerta di Don Alonso, Alaya e Margherita restano senza cuoco alla vigilia delle nozze. Riassunto dell'episodio precedente Cruz e Alonso si recano in caserma per far visita a Manuel, che chiede loro di prendersi cura di Jana e di sostenerla in sua assenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it