La profezia della Baba Vanga giapponese che ha previsto il Covid | cosa sta per succedere

scena globale con previsioni che catturano l'immaginazione di molti. La sua capacità di interpretare simboli e segnali sembra aprire una finestra sul futuro, alimentando discussioni e suspense su cosa ci attende. Ma quali sono le sue vere intenzioni? E soprattutto, cosa sta per succedere nel nostro mondo? La risposta potrebbe risiedere nei messaggi che questa misteriosa profetessa giapponese ha lasciato tra le righe delle sue visioni.

Nel vasto e affollato universo delle profezie e delle veggenze, una figura si sta facendo strada con crescente notorietà, in particolare in Asia ma sempre più anche in Occidente. Si tratta di una mistica giapponese, i cui disegni e parole stanno attirando l’attenzione di studiosi, curiosi e sostenitori del paranormale. Il suo nome è ormai associato a predizioni clamorose e spesso inquietanti, ma solo negli ultimi tempi sta emergendo in tutta la sua forza la portata delle sue visioni. La sua notorietà è esplosa soprattutto dopo che alcune delle sue vecchie profezie sono state rilette alla luce di eventi tragici realmente accaduti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Giapponese Profezia Baba Vanga

Baba Vanga, la veggente giapponese che ha previsto il Covid avverte l'umanità: «In arrivo un virus che sarà ancora peggiore». Ecco quando - C’è una mistica giapponese che si sta imponendo con sempre maggiore forza nel vasto panorama dei veggenti. Stiamo parlando di Ryo Tatsuki, artista e sensitiva che in passato ha anticipato eventi dramm ... Scrive msn.com

Ryo Tatsuki, la Baba Vanga giapponese: la sua profezia è realtà. "A luglio cambierà tutto" - In Giappone, la fumettista Ryo Tatsuki è nota come la Baba Vanga del suo popolo, poiché le sono state attribuite diverse previsioni che, a detta dei suoi seguaci, si sarebbero avverate nel giro ... Secondo corrieredellosport.it

La profezia del manga che sta svuotando il Giappone: turisti in fuga per il 5 luglio 2025 - Il Giappone trema davanti a una profezia. Non per un sisma reale, ma per quello previsto da un manga che sta svuotando hotel e aeroporti e allontanando i turisti dal Paese. Una storia che mescola supe ... msn.com scrive

Baba Vanga, Previsioni 2025: Ecco Che Cosa Ci Aspetta!