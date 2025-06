La professoressa va in pensione | la scuola la saluta con una festa speciale

Dopo 25 anni dedicati con passione all'insegnamento, Anna Maria Sulpizi si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua vita. La scuola Piaget-Majorana di piazza Minucciano ha voluto renderle omaggio con una festa indimenticabile, un momento di gioia e gratitudine che rimarrà nel cuore di tutti. Un saluto caloroso e speciale per una docente che ha lasciato un segno indelebile nell’anima dell’istituto.

Dopo 25 anni in cattedra, Anna Maria Sulpizi, professoressa dell'istituto comprensivo Piaget-Majorana di piazza Minucciano nel municipio III è andata in pensione. Per salutarla come si deve, la scuola ha organizzato, lo scorso 5 giugno, una grande festa che ha coinvolto studenti, genitori.

