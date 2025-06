La Premier cambia l’Inter | ribaltone totale in attacco

l’Inter si trova ora a dover rinascere dalle ceneri di un finale amaro, con una strategia completamente rivoluzionata. La premier cambia l’inter, portando un ribaltone totale in attacco e puntando tutto su nuovi schemi e volti freschi. Dopo anni di stabilità, i nerazzurri si preparano a riscrivere il loro futuro, affrontando questa sfida come un’opportunità per tornare più forti che mai. In cima alla lista delle priorità,…

Fino a pochi giorni fa, l’Inter sembrava rappresentare il paradigma della stabilità calcistica. Una dirigenza solida, una rosa collaudata e un allenatore, Simone Inzaghi, capace di riportare i nerazzurri tra le grandi d’Europa. Ma la sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain ha aperto una crepa profonda, culminata con l’addio dell’allenatore piacentino e una rivoluzione inevitabile. In cima alla lista delle priorità, per Beppe Marotta, c’era la scelta del nuovo tecnico: dopo i no incassati da Cesc Fabregas e Patrick Vieira, il progetto nerazzurro ha deciso di puntare su Christian Chivu. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - La Premier cambia l’Inter: ribaltone totale in attacco

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Inter Premier Cambia Ribaltone

L’Inter sfida la Premier sul futuro, un giovanissimo nel mirino - L'Inter sfida la Premier sul futuro di un giovane talento, richiesto personalmente dal tecnico nerazzurro.

Ribaltone Zalewski, l’addio di Inzaghi cambia tutto: cosa sta succedendo - Con l'addio di Inzaghi, la permanenza di Nicola Zalewski all'Inter torna in discussione. L'Inter dovrà decidere al più presto. Segnala spaziointer.it

Cambia il futuro di Pio Esposito: ribaltone totale in casa Inter - L'attaccante Francesco Pio Esposito sembrava molto vicino alla cessione in questa sessione e invece il club potrebbe tenerlo ... Riporta spaziointer.it

Juve e Inter, ribaltone Mondiale: Mancini nuovo allenatore - “ La Juventus è orientata a confermare Tudor a meno di clamorosi tonfi al Mondiale per club. Fabregas che è anche azionista del Como dovrebbe restare e l’Inter oltre a Chivu e Vieira sta valutando ... Segnala asromalive.it

Time to celebrate #IMInter #Shorts