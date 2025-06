la polemica rafferma sulla cotoletta non cotoletta di cracco

La controversia sulla "cotoletta" di Cracco infiamma i social, scatenando commenti irriverenti e critiche ingiustificate. Quel piatto, un raffinato esempio di cucina di recupero, dimostra innovazione e tecnica, ma chi si limita alle apparenze fatica a comprenderne il valore. La vera rivoluzione culinaria nasce dal coraggio di osare, non dai giudizi superficiali. E voi, cosa pensate di questa sfida tra tradizione e innovazione?

Sui social impazzano i commenti irrisori a un piatto (peraltro vecchio) dello chef vicentino, che sostituisce la carne di vitello con del pane avanzato imbevuto dei succhi del vitello stesso. Un piatto di recupero realizzato con grande tecnica ma che secondo i leoni da tastiera è solo una presa in giro. Ma chi attacca non sa nulla di che cosa voglia dire fare avanguardia in cucina.