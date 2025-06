la piccola associazione dalla cassa milionaria e altre storie

storie sorprendenti da raccontare. Una realtà che, tra iniziative e reti di supporto, incide profondamente sulla scena sociale italiana, dimostrando come un piccolo gruppo possa avere un impatto enorme. Ma quali sono i segreti dietro questa organizzazione e chi sono le persone che ne guidano le sorti? Federico Tulli ha deciso di svelarlo, portandoci all’interno di un mondo fatto di passione, strategia e mistero.

C’è una associazione in Italia, molto attiva anche all’ombra dei nostri portici, che vanta un patrimonio milionario. E’ Pro vita & famiglia. Ma come è strutturata e chi c’è dietro? Se lo è chiesto Federico Tulli, che indagando ha scoperto come questa realtà, che contempla pochi soci, ha tante. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it