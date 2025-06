La piazza pro-Gaza di Pd-M5S-Avs | siamo 300mila E’ l’Italia che non tace

Oltre 300mila italiani hanno invaso le strade di Roma, unendosi sotto lo slogan "L’Italia che non tace" per chiedere la fine del massacro a Gaza. Una manifestazione senza precedenti, che ha acceso i cuori e le coscienze di milioni di cittadini, pronti a denunciare le ipocrisie e le complicità del governo Meloni e dei potenti mondiali. È il momento di far sentire la nostra voce: l’Italia si alza in difesa della pace e della dignità umana.

Roma, 7 giu. (askanews) – “L’Italia che non tace” si è riunita a Roma sotto il ‘cappello’ della manifestazione organizzata da Pd-M5S-Avs per pretendere lo stop del “massacro a Gaza”. “Siamo oltre 300mila, una folla oceanica”, hanno esultato i leader che si sono scagliati contro le “complicità e le ipocrisie del governo Meloni” che, insieme agli “Stati Uniti di Trump”, sostiene i “crimini di Netanyahu”: “come fanno a dormire la notte?”, l’affondo. Dalla segretaria dem Elly Schlein, il presidente Cinque Stelle Giuseppe Conte e Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e sinistra è arrivato, forte, anche un appello all’unità delle opposizioni, accolto dai presenti con il grido: “unità, unità, unità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

