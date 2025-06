La piazza di Gaza per la prova di forza attesi in 100mila

L’attesa cresce tra speranze e timori mentre si avvicina la manifestazione romana a sostegno di Gaza, con un esercito di 100mila persone pronti a far sentire la propria voce. Un momento cruciale di mobilitazione che potrebbe segnare un punto di svolta nel dibattito pubblico, ma anche sollevare interrogativi sulla sua reale influenza. La piazza di Gaza si prepara ad essere il palcoscenico di una prova di forza, con tutto ciò che comporta.

Il giorno della manifestazione romana delle opposizioni per Gaza arriva in un'atmosfera sospesa a metà tra l'attesa di una grande partecipazione e qualche preoccupazione, forse di troppo, per quello che .

In questa notizia si parla di: Gaza Piazza Prova Forza

Cerno: chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza | VIDEO - Recenti eventi di violenza hanno lanciato un campanello d’allarme sul clima politico in Italia. Stefano Addeo, il professore che ha scatenato polemiche con un post contro la figlia di Giorgia Meloni, ha messo in luce un punto cruciale: la strumentalizzazione della protesta.

ACQUE AGITATE La MADLEEN è in mare. In viaggio verso Gaza, verso l’assedio, verso il blocco. Non lo nascondo. Temo per loro. Per chi è a bordo. Per quello che potrebbe accadere, e per il silenzio che rischia di inghiottirlo. #FreedonFlotilla Partecipa alla discussione

L’appello di Renzi e Calenda per “Due popoli, due Stati”. Ma la Brigata ebraica protesta - Oggi al Parenti l’evento “Due popoli, due Stati” a cui partecipano anche i riformisti del Pd. Fiano in dubbio se andare anche a Roma con i Dem ... Secondo milano.repubblica.it

L'opposizione in piazza per Gaza impoverisce il ruolo dell'Italia - È del tutto evidente come settori della politica, della cultura e dell'informazione in varie parti del mondo stiano utilizzando la tragedia di Gaza per abbattere la barriera dell'antisemitismo ... Lo riporta msn.com

Tregua, Hamas alla prova di forza - Una prova di forza in risposta, secondo alcune fonti, al no di Israele all’invio di aiuti umanitari significativi anche nel nord di Gaza. Ieri sera erano in corso trattative per rimettere le cose sui ... Riporta ilmanifesto.it

Gaza, Licia Ronzulli: Volevo andare in piazza ma ci saranno le bandiere di Hamas, ci sarà una ...