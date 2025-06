La pianificazione del tema scuro torna a vita con la Beta 1 1 di Android 16 QPR1

La speranza di poter godere di un tema scuro ben pianificato torna a splendere con la Beta 1.1 di Android 16 QPR1. Questa versione risolve numerosi bug, tra cui quello che ostacolava la programmazione del tema scuro. Ora, gli utenti possono finalmente sfruttare appieno questa funzionalità , migliorando l’esperienza visiva e la personalizzazione del loro dispositivo. Scopriamo insieme come questa novità possa rivoluzionare il modo in cui utilizziamo Android.

La Beta 1.1 di Android 16 QPR1 ha risolto tanti bug presenti nella precedente Beta 1, incluso un bug alla pianificazione del tema scuro.

In questa notizia si parla di: Beta Pianificazione Tema Scuro

