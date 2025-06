La Palestina sogna di qualificarsi per i Mondiali 2026 | il 10 giugno partita decisiva con l’Oman

La Palestina sogna di raggiungere la grande vetrina mondiale del 2026, e il 10 giugno potrebbe essere la svolta decisiva. Con una partita cruciale contro l’Oman, giocata in Giordania, la nazionale palestinese si gioca tutto per mantenere vive le speranze di qualificazione. La tensione sale: ci riusciranno a superare questo ostacolo e proseguire il loro cammino verso il sogno? Scopriamolo insieme.

La Palestina è ancora in corsa nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Per continuare il proprio cammino la nazionale palestinese, che gioca le partite interne in Giordania, dovrà battere lunedì 10 giugno l'Oman. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 10 giugno c'è Palestina-Oman, con questi risultati ora divenuto uno scontro diretto per l'accesso al quarto turno delle qualificazioni asiatiche. Una vittoria permetterebbe alla nazionale palestinese una storica, impronosticabile prosecuzione della corsa verso i Partecipa alla discussione

