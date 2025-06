La nuova vita della Manifattura Tabacchi

Firenze si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, trasformando un simbolo del Novecento industriale in un vivace quartiere del futuro. La Manifattura Tabacchi, cuore pulsante di questa rinascita, apre le sue porte a un doppio evento organizzato dalla Fondazione Architetti Firenze, che svelerà come il passato si fonde con l’innovazione per creare un luogo ricco di energia e speranza. Vieni a scoprire questa straordinaria rinascita!

Firenze, 7 giugno 2025 – Il capoluogo toscano non smette di reinventarsi, e questa volta lo fa partendo da un luogo-simbolo del suo Novecento industriale: la Manifattura Tabacchi. La Fondazione Architetti Firenze, con la complicitĂ di progettisti e urbanisti, ha organizzato un doppio appuntamento per raccontare e far toccare con mano la metamorfosi dell’ex fabbrica in un quartiere del futuro. Si comincia lunedì 10 giugno alle 17,30 nella Palazzina Reale della stazione di Santa Maria Novella, con un incontro pensato per ripercorrere—dalla “carta” al cantiere—la storia urbanistica e le tappe progettuali che hanno trasformato un gigante produttivo in un motore di rigenerazione sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova vita della Manifattura Tabacchi

