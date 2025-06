la nuova campagna di burberry recluta liam gallagher con tutti e tre i figli e non solo

Burberry torna a sorprendere con una campagna vibrante e autentica, omaggio alla stagione dei Festival e alla ricca cultura musicale del Regno Unito. Con Liam Gallagher, i suoi tre figli, Cara Delevingne, Alexa Chung e altri protagonisti di spicco, questa serie di scatti e video cattura l’essenza della musica e dello stile britannico. Sotto la direzione creativa di Daniel Lee, la campagna si distingue per energia e raffinatezza, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente che continuerà a incantare...

La nuova campagna di Burberry è un omaggio alla stagione dei Festival, attraverso una serie di scatti e video che celebrano la cultura musicale del Regno Unito. Il cast stellare della campagna è composto da Liam Gallagher degli Oasis con i tre figli, Cara Delevingne, Goldie, Alexa Chung e molti altri. La direzione creativa è di Daniel Lee, che ha collaborato con il regista Kim Gehrig e il fotografo Drew Vickers. Come soundtrack, il brano Sweet Harmony dei Liquid. Tra le proposte troviamo mantelle impacchettabili, giacche con cappuccio in Burberry Check, mini kilt, giacche Harrington in cotone, trench in raso lavato, camicie a quadri e T-shirt larghe indossate come abiti. 🔗 Leggi su Amica.it