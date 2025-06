La nostra città crocevia di popoli chiede speranza

Milano, crocevia di popoli e culture, si distingue come uno dei centri più dinamici al mondo. L’arcivescovo Mario Delpini ha recentemente riunito i consoli internazionali al Museo Diocesano, sottolineando il ruolo della città come punto di incontro e dialogo globale. Con il suo spirito vibrante e accogliente, Milano si conferma come una metropoli che vive di flussi incessanti. È la città dei flussi: molte persone ogni giorno vengono in città per…

"Sono fiero di essere in una città che forse è la seconda città del mondo per numero di consoli, dopo New York": l’arcivescovo Mario Delpini li ha invitati tutti insieme, per la prima volta, al Museo Diocesano parlando loro in inglese, chiedendo un punto di vista sulla città, "crocevia di culture". E ha presentato quelli che sono per lui i tratti caratteristici di Milano. "È la città dei flussi: molte persone ogni giorno vengono in città per lavoro e lasciano la città per raggiungere la famiglia". Milano è anche la città "di molte ricchezze, della solidarietà, di molte ferite psicologiche e relazionali, ma anche dell’audacia del pensiero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it