la mole discoteca un dj set il 4 luglio nel luogo della cultura la svolta della giunta

Mole Vanvitelliana, da spazio espositivo permanente a discoteca il passo è lungo poco più di un anno. Improvvisa e vigorosa manovra a ‘U’ quella che l’amministrazione comunale sta provando a compiere sulla destinazione d’uso di un luogo così suggestivo. La giunta, in particolare l’area cultura e Ancona Servizi, stanno definendo gli ultimi dettagli per lo svolgimento di una serata dedicata ai giovani programmata per il prossimo 4 luglio. Per quella sera, da quanto siamo stati in grado di ricostruire, è stato organizzato un evento che dovrebbe trasformare l’area interna della Mole, quella del tempietto, in una vera e propria discoteca, pare con tanto di dj set. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it