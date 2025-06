la milano degli anni di piombo e i suoi personaggi nel romanzo di pino corrias

Nella Milano degli anni di piombo, tra tensioni e ideali rivoluzionari, si intrecciano vite di personaggi intensi e sfaccettati. Pino Corrias, giornalista e scrittore di grande talento, ha saputo catturare con maestria quell’epoca turbolenta, dando vita a un romanzo che rivela le passioni e le contraddizioni di un passato ancora vivo. Un’opera che invita a riflettere sulle radici di un’Italia in fermento...

C’è stato in Italia e specialmente a Milano un tempo recente in cui le generazioni dei piĂą giovani erano accese dal predicare da mane a sera la necessitĂ di fare una gran bella rivoluzione armata e di costruire una societĂ perfetta dove tutti fossero eguali.  Giornalista e scrittore sperimentatissimo Pino Corrias s’è come avvinghiato a quei tempi e a quei personaggi, ai loro linguaggi e alle loro febbri, e ne ha tratto un romanzo massiccio: Romanzo rosso. Gli anni del furore e del piombo (Feltrinelli). A proposito della Milano di allora leggerete brani come questo: “Persino nella mitica casa occupata di Cesare Correnti, la casa degli artisti paraculi, dove si respirava una rabbia mai contundente, la droga pesante stava selezionando le sue vittime tra i piĂą deboli, quelli che magari avrebbero voluto aspettare un tempo congruo per bere il necessario, scopare il piĂą possibile, e poi filarsela nella vita di prima, quella dei genitori, in attesa del futuro matrimonio con i confetti, il riso, la suocera”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it