La medaglia d' argento al valore civile brilla sul petto del maresciallo Tusiano | Stimolo a fare ancora meglio

La medaglia d’argento al valore civile brilla sul petto del maresciallo Tusiano, simbolo di coraggio e dedizione. Solo oggi, riflettendo su questa grande onorificenza, ho capito quanto sia importante l’impegno quotidiano e il privilegio di servire il Paese. Un’esperienza che desidero condividere con mio figlio, affinché cresca con il rispetto per chi mette la propria vita al servizio della comunità e si impegna a fare sempre meglio.

"Solo oggi mi rendo conto di tutto, ho realizzato l'onore che ogni Italiano desidererebbe provare e nel mio caso in un solo giorno ho incontrato e stretto la mano alle più alte cariche dello Stato, della Difesa e dell Arma dei Carabinieri. Penso a mio figlio, quando un domani vedrà questo video

In questa notizia si parla di: Medaglia Argento Valore Civile

