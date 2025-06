la marcia indietro di musk cancellati i post in cui accusa trump di essere presente negli epstein files

In un colpo di scena inatteso, Elon Musk annulla la sua precedente marcia indietro e cancella i post che collegavano Donald Trump ai documenti su Jeffrey Epstein. L’episodio riaccende il dibattito sulla trasparenza e i misteri ancora avvolti in questa intricata vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso e nuove domande senza risposta. Che cosa ci riserverà il futuro?

Nel pieno dello scontro a distanza tra Elon Musk e Donald Trump, il fondatore di X ha rimosso i post in cui collegava il presidente americano ai documenti legati a Jeffrey Epstein. Giovedì 5 giugno, il patron di Tesla aveva scritto sulla piattaforma da lui posseduta: «È ora di sganciare la bomba più grande: Trump è nei file di Epstein», sostenendo che «questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici». In un ulteriore messaggio, aveva rincarato: « La verità verrà a galla ». Entrambe i post risultano ora eliminati, dopo aver alimentato per giorni una feroce polemica online tra i due protagonisti. 🔗 Leggi su Lettera43.it