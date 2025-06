La malattia rara alla fine ha vinto Addio a Gloria

La storia di Gloria Gianola, giovane di 32 anni di Premana, ci ricorda quanto le malattie rare possano essere invisibili ma devastanti. La sua lotta contro l’atassia da mutazione genetica della neurofascina, uno dei soli due casi al mondo, evidenzia il coraggio di chi affronta sfide incredibili ogni giorno. Con la sua scomparsa, il mondo perde una luce preziosa, ma la memoria di Gloria ispira a continuare la battaglia per la ricerca e la speranza.

Gloria ora è un angelo, volato in cielo l’altra notte. Aveva 32 anni. Gloria Gianola (nella foto) abitava a Premana. Soffriva di atassia da mutazione genetica della neurofascina. Insieme al fratello minore Samuel era una dei due soli casi al mondo conosciuti della rarissima malattia che provoca una perdita progressiva della coordinazione muscolare e per cui al momento non ci sono ancore cure. La patologia che l’affliggeva era stata diagnosticata e riconosciuta solo nel 2019 dai ricercatori del Centro Dino Ferrari dell’ UniversitĂ degli Studi di Milano, specialistici nella diagnosi nel campo delle malattie muscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

