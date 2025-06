La malattia che ruba 15 anni di vita ai bambini

L'obesità grave nei bambini è una minaccia silenziosa che ruba anni di vita e futuro. Un problema che cresce silenziosamente nel nostro Paese, portando con sé rischi di salute devastanti e una diminuzione dell'aspettativa di vita fino a 15 anni. È ormai imperativo intervenire con urgenza, sensibilizzando e promuovendo azioni concrete per proteggere le generazioni future. Solo così possiamo sperare di invertire questa tendenza preoccupante e restituire ai nostri bambini un domani più sano.

Sempre più bambini nel nostro paese convivono con un problema grave e persistente: l'obesità grave. Un disturbo che – soprattutto quando insorge così precocemente – si associa a rischi di salute molto seri, arrivando anche di 15 anni l'aspettativa di vita rispetto ai coetanei normopeso.

