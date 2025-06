La magia di portare la musica di giovani ensemble da camera in luoghi d’arte sconosciuti

Immaginate di scoprire la magia di giovani ensemble da camera che portano la musica in luoghi d'arte meno conosciuti, trasformando ogni spazio in un palcoscenico unico. Parlando con Francesca Moncada di Paternò, si percepisce come, con determinazione e passione, ogni sogno possa diventare realtà. Occhi cerulei e grazia naturale sono il simbolo di questa forza creativa. Scopri di più su questa emozionante avventura, abbonati al nostro sito.

La sensazione, quando parli con Francesca Moncada di Paternò, è che, con adeguata tigna, tutto si possa realizzare. Occhi cerulei e grazia asciutta figlia della combo tra la nobile.

