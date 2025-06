La maestra stufa dell’alunno di quinta elementare | Se continui così stai a casa La punizione in piedi nell’angolo | parte la protesta

In un mondo scolastico sempre più sfidante, anche i piccoli studenti si scontrano con le frustrazioni quotidiane. La recente scena di una maestra del Trevigiano, esasperata dalle ripetute correzioni, ci ricorda quanto sia fondamentale trovare un equilibrio tra disciplina e incoraggiamento. Le parole dure e le punizioni, sebbene dettate dalla voglia di insegnare, rischiano di minare l’entusiasmo dei giovani. È ora di riflettere: come possiamo rendere l’apprendimento un’esperienza positiva e motivante?

«Se la tua idea è di continuare così, per me puoi stare a casa!». Una scritta a penna, quella rossa delle correzioni sulle verifiche, che una maestra del Trevigiano ha scritto sul compito in classe di un suo giovanissimo alunno di quinta elementare. L’ennesimo errore grammaticale che ha fatto saltare il tappo alla professoressa: «Sono sinceramente stufa di correggere innumerevoli verifiche scritte con i piedi, piene zeppe di errori ortografici vari e inesattezze». Un messaggio che ha lasciato basita la famiglia dello studente, come riporta il Corriere del Veneto, e che si è aggiunto a tutta un’altra serie di punizioni (fisiche e psicologiche) che ricordano tanto «i racconti dei nostri nonni». 🔗 Leggi su Open.online

