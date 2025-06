La maestra | Se continui così per me puoi stare a casa La protesta dei genitori | No alla scuola dei nonni

Una situazione che scuote le aule italiane: i genitori di un bambino di quinta elementare si scagliano contro una scuola troppo severa, denunciando minacce e mancanza di rispetto. La protesta si fa sentire forte, rivendicando il diritto dei piccoli a un percorso scolastico sereno e rispettoso. È ora di riflettere: educazione e tutela dell'infanzia devono essere priorità assolute.

La protesta dei genitori di un bambino della quinta elementare: «Nostro figlio ha dovuto saltare la ricreazione, la maestra lo ha minacciato, niente recita di fine anno se fai errori». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La maestra: «Se continui così, per me puoi stare a casa». La protesta dei genitori: «No alla scuola dei nonni»

In questa notizia si parla di: Protesta Maestra Genitori Continui

