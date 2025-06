La lunga notte delle chiese | il concerto nel convento di San Francesco

Un’atmosfera magica ha avvolto la storica cornice del convento di San Francesco, dove ieri sera si è tenuta “La lunga notte delle chiese”. Un concerto straordinario, all’interno della suggestiva piazza Dogana, che ha visto protagonisti i talenti sanniti Alessia Rosa D’Abruzzo, Sofia Striani e Davide Piscitelli. Sotto la regia dei noti direttori artistici Maria Rosaria Minicozzi e Antonio Benvenuto, l’evento ha celebrato la bellezza della musica e dell’arte, lasciando il pubblico incantato e desideroso di ulteriori emozioni.

Nello splendido complesso di "San Francesco" in piazza Dogana si è tenuto ieri sera il concerto dei talenti sanniti Alessia Rosa D'Abruzzo, Sofia Striani e Davide Piscitelli, sotto l'autorevole regia dei direttori artistici Maria Rosaria Minicozzi e Antonio Benvenuto. Alessia Rosa, 23 anni, è un soprano di Sant'Agata de' Goti, ha già numerosi concerti alle spalle e altrettanti concorsi lirici vinti. Si diploma nel 2021 presso uno dei nostri licei musicali, per poi conseguire la laurea triennale in canto lirico nell'ottobre scorso con il massimo dei voti e lode; attualmente frequenta il primo anno del biennio al Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli.

