La lettera dei Pro Palestina a Giani | Via Carrai dalla Fondazione Meyer

In un momento di grande tensione e slancio di solidarietà, i cittadini di Firenze si uniscono per chiedere cambiamenti concreti e sostenere la causa palestinese. Una lettera aperta al Governatore Giani, firmata da diverse realtà, invita alla rimozione di Marco Carrai dalla presidenza della Fondazione Meyer. L’evento, in programma mercoledì in piazza Duomo, promette di essere un momento di ascolto e impegno condiviso. Continua a scoprire come Firenze si mobilita per la pace.

FIRENZE Una lettera aperta al Governatore Eugenio Giani per chiedere la rimozione di Marco Carrai (foto) dalla presidenza della Fondazione Meyer. I contenuti della missiva saranno presentati, il prossimo mercoledì, alla "Tenda per la Palestina" in piazza Duomo in una iniziativa promossa da Firenze per la Palestina, Assopace Palestina, Sanitari per Gaza, Sinistra progetto comune ed Ecolò- Avs. Fra i partecipanti confermano già la loro presenza due primi cittadini della Piana, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e di Calenzano Giuseppe Carovani, ma sono annunciati anche la capogruppo in Regione del M5S, Irene Galletti, e i consiglieri comunali di Firenze Caterina Arciprete di Ecolò, Vincenzo Pizzolo di Sinistra italiana e Dmitrij Palagi di Sinistra progetto comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

