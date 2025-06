La leggenda del volley ravennate visita il maneggio | Con Andrea Gardini alla scoperta del progetto Lucilla

La leggenda del volley ravennate, Andrea Gardini, fa tappa al maneggio con il progetto Lucilla, un'iniziativa dedicata ai giovani con disabilità. Tra scoperte e sorrisi, l'ex campione condivide il suo entusiasmo e il percorso intrapreso, dimostrando che lo sport è un linguaggio universale capace di unire e ispirare. Sport chiama sport, e questa giornata ne è la prova concreta, unendo passione e solidarietà per un futuro più inclusivo.

Sport chiama sport. E così l'ex campiond del volley Andrea Gardini è arrivato al villaggio Lakota ad Ammonite. "Un altro amico del Progetto Lucilla rivolto ai ragazzi con disabilità. Abbiamo raccontato del percorso che stiamo facendo e dei nuovi progetti che abbiamo in pancia". Così racconta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La leggenda del volley ravennate visita il maneggio: "Con Andrea Gardini alla scoperta del progetto Lucilla"

